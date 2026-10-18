Министр финансов Бессент – один из главных практиков в окружении Трампа – прояснил ситуацию.Получается, ничего не изменилось, США продолжают прежнюю линию.
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Бандеросрань - это трусливые побирушки. Изначально. Начиная со степашки бандеры, который украинцем никогда не был, а "прославился" лишь тем, что лизал задницу Гитлеру. О каком "союзничестве" с сша или микробританией заикаются последыши степашки? Роль бандер-овец - выполнять то, что прикажут, и лизать задницу своему Господину. А Господин за это может назначить бандер-овцу любимой женой. Ну, или дать булочку или пососать леденец.
"приземлил" недоумков. с остальными трезвыми всё нормально, "партнёры" отдельно, друзья тоже отдельно...
Только российский бомонд в правительстве в надежде получения миража лояльного отношения со стороны ЕС и США могут исполнять взятые на себя обязательства и продавать интересы своей страны. США помогали фашисткой Германии в войне против СССР да же после вступлении в войну против Германии и даже после её разгрома лишь бы принести побольше потерь России. Ни чего личного, нового, бизнес;" Уничтожь,как минимум ослабь конкурента."
Эти продадут родную мать.. Но войну на Украине будут тянуть до последнего, это же такие хорошие бабки...
Зато наши сраные либералы и олигархи возрадовались, все идет на круги своя. Хрен им. США и британия были и есть враги России. Всегда. А Трамп-клоун, ничего не решающий.