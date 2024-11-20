Макрон призвал Россию принять участие в коллективной деэскалации

Владимиру Путину нужно рассмотреть возможность участия России в коллективной деэскалации. Это связано с сообщениями о разрешении Киеву использовать американские ракеты для ударов вглубь страны и с обновлением ядерной доктрины России.
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