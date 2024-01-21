В Харькове откопали редкий истребитель танков «Объект-14»

В таком состоянии националисты нашли опытный экземпляр плавающего танка «Объект-14» «Планер» Во вражеском тылу в начале декабря 2023 года случилось знаменательное событие – после российского ракетного удара в одном из цехов неназванного предприятия в Харькове нашли 125-мм самоходку.