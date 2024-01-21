БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 327 подписчиков

В Харькове откопали редкий истребитель танков «Объект-14»

В Харькове откопали редкий истребитель танков «Объект-14»

В таком состоянии националисты нашли опытный экземпляр плавающего танка «Объект-14» «Планер» Во вражеском тылу в начале декабря 2023 года случилось знаменательное событие – после российского ракетного удара в одном из цехов неназванного предприятия в Харькове нашли 125-мм самоходку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх