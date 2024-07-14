Владивосток празднует День рыбака гастрономическим раем и развлечениями

Владивосток отмечает День рыбака, который прошел на водной станции ТОФ. На праздничной площадке проходят соревнования по рыбной ловле, мастер-классы по приготовлению морепродуктов, вязанию узлов и перетягиванию каната.
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