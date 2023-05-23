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Комиссия РФС поддержала решение арбитра назначить пенальти в ворота ЦСКА

Комиссия РФС поддержала решение арбитра назначить пенальти в ворота ЦСКА

Члены экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза поддержали решение арбитра Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в игре против «Спартака», сообщил в эфире «Матч Премьер» член ЭСК РФС Николай Иванов.

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