Комиссия РФС поддержала решение арбитра назначить пенальти в ворота ЦСКА

Члены экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза поддержали решение арбитра Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в игре против «Спартака», сообщил в эфире «Матч Премьер» член ЭСК РФС Николай Иванов.