МО: ВС РФ с помощью "Гераней" нанесли удары по двум судам ВСУ в Черном море

Российские военные нанесли удар по двум судам противника в Черном море. Об этом сообщило Минобороны.«Вооруженными силами России нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань — 4 сикер» по судну типа танкер в порту Южный в Одесской области и судну типа сухогруз в порту Одесса», — говорится в публикацииВ оборонном ведомстве отметили, что удары наносились «в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники для ВСУ».