Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 773 подписчика

МО: ВС РФ с помощью "Гераней" нанесли удары по двум судам ВСУ в Черном море

МО: ВС РФ с помощью "Гераней" нанесли удары по двум судам ВСУ в Черном море

Российские военные нанесли удар по двум судам противника в Черном море. Об этом сообщило Минобороны.«Вооруженными силами России нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань — 4 сикер» по судну типа танкер в порту Южный в Одесской области и судну типа сухогруз в порту Одесса», — говорится в публикацииВ оборонном ведомстве отметили, что удары наносились «в целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники для ВСУ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии