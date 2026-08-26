Reuters: Meta заплатит штраф $18 млрд и закроет детям доступ к Instagram ночью

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) договорилась выплатить до $18 млрд для урегулирования претензий большинства штатов США к Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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