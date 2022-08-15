Любопытный диалог

Тут в одном из моих блогов возникла дискуссия, как сейчас говорят, между жабой и гадюкой — между 17-летней русской девушкой, родившейся и прожившей всю жизнь в Германии (она сама где-то рассказывала) и свидомым патриотом, скрывающим, где живет (но тоже где-то в ЕС).