Любопытный диалог

Тут в одном из моих блогов возникла дискуссия, как сейчас говорят, между жабой и гадюкой — между 17-летней русской девушкой, родившейся и прожившей всю жизнь в Германии (она сама где-то рассказывала) и свидомым патриотом, скрывающим, где живет (но тоже где-то в ЕС).
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