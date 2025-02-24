Флоренс Пью в откровенном платье: эффектное появление на Неделе моды в Лондоне

Британская актриса Флоренс Пью посетила показ бренда Harris Reed на Неделе моды в Лондоне. Звезда кино выбрала смелый наряд с корсетным верхом и прозрачной юбкой, акцентировав внимание на фигуре, а стилисты подчеркнули её глаза и украсили прическу.