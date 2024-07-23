Украинский беспилотник убил тракториста в Белгородской области

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал тракториста в поле в приграничном селе Устинка, водитель погиб, его жена была ранена.
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