Мемориал «Журавли» убрали от мусора

Субботник провели сотрудники следственного управления В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Петербургу привели в порядок территорию Невского мемориала «Журавли», сообщает пресс-служба управления.
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