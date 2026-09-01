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John Ternus takes over as CEO of Apple as Tim Cook steps aside

John Ternus takes over as CEO of Apple as Tim Cook steps aside

John Ternus is the new Apple CEO Tuesday, as he officially takes over duties for Tim Cook, who announced his departure in April.

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