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Девять жителей Вельского округа получили знаки «Почетный донор России»

Девять жителей Вельского округа получили знаки «Почетный донор России»

Каждый из награжденных совершил не менее 40 донаций и сдал более 15 литров крови.Девять жителей Вельского округа получили знаки отличия «Почетный донор России».

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