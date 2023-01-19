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Стоимость востребованного препарата для терапии ВИЧ упала до 2,8 тысячи рублей

Стоимость востребованного препарата для терапии ВИЧ упала до 2,8 тысячи рублей

Упаковка дженерика ралтегравира, являющегося одним из самых востребованных лекарств для терапии ВИЧ и входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, обошлась московскому тендерному департаменту в 2,8 тысячи рублей, пишет РБК.

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