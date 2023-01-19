Стоимость востребованного препарата для терапии ВИЧ упала до 2,8 тысячи рублей

Упаковка дженерика ралтегравира, являющегося одним из самых востребованных лекарств для терапии ВИЧ и входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, обошлась московскому тендерному департаменту в 2,8 тысячи рублей, пишет РБК.