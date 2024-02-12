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Младореформаторы в 1989-м ездили за опытом к Пиночету

Младореформаторы в 1989-м ездили за опытом к Пиночету

Диссидент, участник и создатель многих политических клубов времени Перестройки Вячеслав Игрунов вспоминал, с каким «идеологическим стержнем» младореформаторы приступали к строительству «новой России» в 1990-е годы:«Большая группа молодых реформаторов в 1989 году поехала в Чили перенимать опыт Пиночета, там были Найшуль, Чубайс, Львин, Васильев, Болдырев и многие другие.

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