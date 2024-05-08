Си Цзиньпин и Э. Макрон обменялись подарками

Париж, 7 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и его французский коллега Эммануэль Макрон вместе со своими супругами обменялись подарками перед началом переговоров в понедельник в Елисейском дворце, резиденции президента Франции.
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