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Китай

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Си Цзиньпин и Э. Макрон обменялись подарками

Си Цзиньпин и Э. Макрон обменялись подарками

Париж, 7 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и его французский коллега Эммануэль Макрон вместе со своими супругами обменялись подарками перед началом переговоров в понедельник в Елисейском дворце, резиденции президента Франции.

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