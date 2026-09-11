Экс-глава ГУР подтвердил, что у первого президента Украины тряслись руки на встрече с американским лидером

Соединенные Штаты «шантажировали Киев изоляцией», требуя отказаться от ядерного оружия в 90-е годы. Об этом в эфире видеоблога «Думай» заявил бывший начальник ГУР МО Украины генерал Александр Скипальский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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