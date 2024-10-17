Крупный европейский банк сообщил о «белом списке» клиентов из России

В итальянском банке UniCredit существует так называемый «белый список» российских клиентов, в отношении которых нет ограничений Европейского центробанка (ЕЦБ) на платежи в иностранных валютах, сообщил Reuters.
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