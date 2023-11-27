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Красный Север

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Рут ясаң пиӆн рупитаӆ

Рут ясаң пиӆн рупитаӆ

Там йисан ямкем ар хоят ӆый рут ясңеӆ пиӆн уӆапса хуватан рупитӆат. Ӆый кутэӆан Любовь Геннадьевна Возелова, ищиты ям ар таӆ сыс ханты мирэв йис потрат, монщат, арат, уӆты-хоӆты щират кашң пуш вантаӆ па артаӆаӆ.

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