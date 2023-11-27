Рут ясаң пиӆн рупитаӆ

Там йисан ямкем ар хоят ӆый рут ясңеӆ пиӆн уӆапса хуватан рупитӆат. Ӆый кутэӆан Любовь Геннадьевна Возелова, ищиты ям ар таӆ сыс ханты мирэв йис потрат, монщат, арат, уӆты-хоӆты щират кашң пуш вантаӆ па артаӆаӆ.
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