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Навальный судится с руководством колонии, чтобы узнать, для кого делает изделия

Навальный судится с руководством колонии, чтобы узнать, для кого делает изделия

Отказ назвать заказчика он назвал незаконным и необоснованным.Заключенный Алексей Навальный подал иск к руководству колонии строгого режима во Владимирской области за отказ раскрыть информацию о заказчике изделий, которые он производит в заключении.

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