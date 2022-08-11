Навальный судится с руководством колонии, чтобы узнать, для кого делает изделия

Отказ назвать заказчика он назвал незаконным и необоснованным.Заключенный Алексей Навальный подал иск к руководству колонии строгого режима во Владимирской области за отказ раскрыть информацию о заказчике изделий, которые он производит в заключении.
Отказ назвать заказчика он назвал незаконным и необоснованным.Заключенный Алексей Навальный подал иск к руководству колонии строгого режима во Владимирской области за отказ раскрыть информацию о заказчике изделий, которые он производит в заключении.
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