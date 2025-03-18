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Всё о женщинах

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QJE: развитие когнитивной выносливости улучшает успеваемость в школах на 22%

QJE: развитие когнитивной выносливости улучшает успеваемость в школах на 22%

Международная группа ученых из США и Великобритании выяснила, что развитие когнитивной выносливости — способности сохранять концентрацию на сложных задачах в течение длительного времени — может значительно улучшить успеваемость школьников.

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