Повышенную пенсию с 1 декабря получат 80-летние пенсионеры и инвалиды

С 1 декабря текущего года, ряд российских пенсионеров получит повышение своих пенсионных выплат. В основном это относится к пожилым людям, которым в прошлом месяце исполнилось 80 лет, информирует «Парламентская газета».
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