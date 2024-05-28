Мастерство рекламы в WeChat: разновидности рекламы, стоимость и тактика побед в Китае

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Мастерство рекламы в WeChat: Приложение WeChat, запущенное компанией Tencent в 2011 году, превратилось в незаменимый инструмент в Китае, объединив в одной платформе обмен сообщениями, социальные сети и мобильные платежи.