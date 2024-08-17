Штурмовики группировки войск "Восток" ВС России выполняют боевые задачи на южнодонецком направлении и успешно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты от военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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