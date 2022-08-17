Глава Нацбанка Польши заподозрил Германию в планах вернуть часть заграничных земель

Власти Германии составили собственное представление о равновесии сил в Европе будущего. Они запланировали вернуть в состав страны часть земель в составе Польши, заявил в интервью Gazeta Polska президент Национального банка страны Адам Глапинский.
Власти Германии составили собственное представление о равновесии сил в Европе будущего. Они запланировали вернуть в состав страны часть земель в составе Польши, заявил в интервью Gazeta Polska президент Национального банка страны Адам Глапинский.
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