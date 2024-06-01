Жители уральской деревни рискуют остаться без доступа к интернету из-за «войны» энергетиков с провайдером

Прокуратура вмешалась в разборки сетевиков и интернет-провайдера. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля начало проверку информации о нарушении прав жителей деревни Малково на доступ к сети интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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