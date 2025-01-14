Начальник уголовно-процессуального отдела ГУ МВД Петербурга обвиняется в мошенничестве на 600 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу начальника 13 отдела УПК УРЛС ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
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