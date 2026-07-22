Foundry просит BTC-майнеров проголосовать за поддержку BIP-110

Foundry USA начала просить своих клиентов в области майнинга проголосовать за то, как пул должен отреагировать на предложение по улучшению Bitcoin (BIP-110) — софтфорк, предлагающий уменьшить объем хранящихся в транзакциях Bitcoin данных, чтобы ограничить неденежные транзакции.