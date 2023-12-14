Сергунина: 19 катков с натуральным льдом открыли в московских парках

В московских парках открыли 19 катков с натуральным льдом. На них можно не только покататься в любое время и продемонстрировать свои навыки фигурного катания, но и принять участие в тренировках, в том числе посетить занятия для самых маленьких, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.