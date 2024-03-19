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В Туле починили сломавшийся светофор на пересечении Орловского и Щекинского шоссе

В Туле починили сломавшийся светофор на пересечении Орловского и Щекинского шоссе

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы прокомментировали ситуацию со сломанным светофором на пересечении Орловского и Щекинского шоссе в поселке Косая Гора, ставшим причиной сильного транспортного затора.

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