В Туле починили сломавшийся светофор на пересечении Орловского и Щекинского шоссе

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы прокомментировали ситуацию со сломанным светофором на пересечении Орловского и Щекинского шоссе в поселке Косая Гора, ставшим причиной сильного транспортного затора.
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