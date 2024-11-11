Береговая охрана Китая заявила о готовности усиливать патрулирование и правоохранительную деятельность в территориальных водах вокруг острова Хуанъяньдао

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- Береговая охрана Китая /БОК/ в воскресенье заявила, что будет постоянно усиливать патрулирование и правоохранительную деятельность в территориальных водах вокруг китайского острова Хуанъяньдао и соответствующих акваториях.
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