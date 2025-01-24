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Трамп утверждает, что мог бы договориться с Путиным по денуклеаризации России и США

Трамп утверждает, что мог бы договориться с Путиным по денуклеаризации России и США

Вопрос ядерного разоружения вновь поднят между Россией и США.Новый президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы достичь соглашения с президентом России Владимиром Путиным по ядерному разоружению как России, так и США.

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