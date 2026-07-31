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Крымская газета

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Новые платёжки ЖКХ, перерасчёт пенсий и льготы по карте «Мир»: законы августа

Новые платёжки ЖКХ, перерасчёт пенсий и льготы по карте «Мир»: законы августа

В последний летний месяц изменится формат платёжек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), проиндексируют страховую и накопительную части пенсий, самозанятые получат первые выплаты по больничным, а вузы отчитаются о работе.

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