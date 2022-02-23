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В Челябинской области провели уроки мужества

В Челябинской области провели уроки мужества

Они состоялись в преддверии Дня защитника Отечества. В рамках недели, посвященной Воинской славе России, Челябинский мультимедийный парк «Россия — моя история» провел уроки мужества.

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