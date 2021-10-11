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ФСБ причислила «умные очки» от Facebook к шпионским устройствам

ФСБ причислила «умные очки» от Facebook к шпионским устройствам

Очки Stories от Facebook, способные записывать видео, в ФСБ России назвали шпионским устройством, 11 октября об этом пишет портал TJ, ссылаясь на сотрудников силового ведомства.

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