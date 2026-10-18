Олимпиада входит в перечень Минпросвещения России на 2026/27 учебный год. Участие бесплатное, а победители и призёры смогут рассчитывать на преимущество при поступлении в вузы.
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