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Боль в коленях: как справиться с проблемой и восстановить подвижность

Боль в коленях: как справиться с проблемой и восстановить подвижность Чувство дискомфорта или боли в коленях может возникнуть внезапно — при подъёме по лестнице, после долгой прогулки или даже в состоянии покоя.

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