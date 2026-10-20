Результаты испытаний помогут оценить перспективы этой конфигурации для будущих термоядерных электростанций Национальная термоядерная установка DIII-D в Калифорнии совместно с японской компанией Kyoto Fusioneering разработает и испытает систему отвода тепла для экспериментального реактора.