Результаты испытаний помогут оценить перспективы этой конфигурации для будущих термоядерных электростанций Национальная термоядерная установка DIII-D в Калифорнии совместно с японской компанией Kyoto Fusioneering разработает и испытает систему отвода тепла для экспериментального реактора.
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