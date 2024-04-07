Быстрый творожный пирог к чаю за 15 минут, не считая выпечки. Простой и вкусный рецепт

Творожный пирог — это десертное блюдо, которое известно во многих культурах и имеет свою историю. Точное происхождение творожного пирога неизвестно, но можно предположить, что он появился в результате экспериментов с выпечкой на основе творога.
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