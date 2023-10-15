Юрист Кудерко: за фото детей в интернете грозит штраф в 5 миллионов рублей

Некоторые выложенные в Сеть фотографии могут стать причиной значительных штрафов. Как рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко, в некоторых случаях штрафная санкция может дойти до пяти миллионов рублей.
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