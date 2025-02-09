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В России подорожал фастфуд

В 2024 году средний чек в российском фастфуде вырос на 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» от оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщает РБК.

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