В России подорожал фастфуд

В 2024 году средний чек в российском фастфуде вырос на 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» от оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщает РБК.
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