Лавров: РФ заинтересована в участии Союзного государства во всех процессах

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя принятие Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).