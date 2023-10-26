Прозрение украинского карателя: Пора признать провал контрнаступления

Украинской власти пора признать, что начатое в июне контрнаступление ВСУ не принесло результата. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».