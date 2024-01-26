Сегодня либерал – это предатель

Nikolay Zakharov

Да, Надеждин никогда не станет президентом. Это просто фарс на выборы, настоящие кандидаты в лице Платошкина,осуждены и баллотироваться не могут, а всяких клоунов или недоумков народ отвергнет. Поэтому комбинация Путина сработает как по нотам.