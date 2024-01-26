Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сегодня либерал – это предатель

Сегодня либерал – это предатель

В либеральных кругах, страдающих за Надеждина, очень волнуются, что ему откажут в регистрации, тогда как либералов в России, по их мнению, свыше 20%.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Стрелков леберал а его как патриота сажают.
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2 час.
Nikolay Zakharov
Да, Надеждин никогда не станет президентом. Это просто фарс на выборы, настоящие кандидаты в лице Платошкина,осуждены и баллотироваться не могут, а всяких клоунов или недоумков народ отвергнет. Поэтому комбинация Путина сработает как по нотам.
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2 час.
sa
svet alex
Очень ценная мысль! Только чтобы подписные листы этого позорища не были случайно утеряны!
Ответить
36 мин.

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