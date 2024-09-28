Харрис пообещала работать над починкой «сломанной иммиграционный системы»

Вице-президент Соединенных Штатов, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис пообещала в случае победы на ноябрьских выборах работать, чтобы «починить сломанную иммиграционную систему».
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