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Харрис пообещала работать над починкой «сломанной иммиграционный системы»

Харрис пообещала работать над починкой «сломанной иммиграционный системы»

Вице-президент Соединенных Штатов, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис пообещала в случае победы на ноябрьских выборах работать, чтобы «починить сломанную иммиграционную систему».

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