Серийной убийце из Хабаровска после смерти пришел долг за коммуналку в ₽96

Серийной убийце-пенсионерке Софье Жуковой из Хабаровска, жертвами которой стали три человека, в том числе ребенок, после смерти пришел долг по коммунальным платежам в размере 96 рублей, выяснило агентство РИА Новости из судебных документов.
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