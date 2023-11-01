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  • Lora Некрасова
    Ну и какое тут "важное заявление" Галкина? Его концерты в Израиле теперь не нужны, израильтянам не до смеха. А нам эт...Брошенный Пугачев...
  • Олег Тимофеев
    Без бумашки он?? Букашка а с бумажкой человек?Плюющему в Россию...
  • Олег Тимофеев
    Она гражданка Пескова и много у него таких?Унизили и растопт...

Юрист предупредил о суде над Галкиным*: нарушил закон в другой стране

Юрист предупредил о суде над Галкиным*: нарушил закон в другой стране

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА  У Максима Галкина* было в России абсолютно все.

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