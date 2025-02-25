В Германии ужаснулись цели Мерца и Писториуса усилить армию

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что стремление лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и министра обороны ФРГ от социал-демократов Бориса Писториуса усиливать армию страны и готовиться к некой войне ужасает.