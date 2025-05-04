"Выучил русский, потому что общался с казахами": В Казахстане отметили значимость русского языка

Казахстанский интернет-ресурс подтвердил, что русский является межнациональным языком общения.Русский язык всегда служил важнейшим средством коммуникации для граждан из стран СНГ и сейчас сохраняет за собой статус межнационального языка общения, утверждает казахский телеграм-канал RedKazah.