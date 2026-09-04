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Тульские новости

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Пролетарский суд осудил туляка за попытку сбыта наркотиков

Пролетарский суд осудил туляка за попытку сбыта наркотиков

За попытку сбыта наркотиков 18-летний житель Тулы отправится в колонию строгого режима на 5,5 года.За попытку сбыта наркотиков 18-летний житель Тулы отправится в колонию строгого режима на 5,5 года.

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